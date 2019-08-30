Более 300 команд сыграли в международном турнире по баскетболу 3x3 в Самаре

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Более 300 команд, в том числе спортсмены из Польши, Литвы, Эстонии и Казахстана, приняли участие в международном турнире по баскетболу 3x3 в Самаре. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области, распространенном в пятницу.

"За победу в турнире борются порядка 300 команд разных возрастных категорий. Участники съехались не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. Участник Великой Отечественной войны, заслуженный тренер СССР воспитал многих выдающихся игроков, в том числе игроков сборной страны Виктора Кулагина и Сергея Чикалкина, а также олимпийскую чемпионку Ольгу Суханову. Юрий Тюленев также был первым тренером губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который увлекается баскетболом.

Всего награды разыгрывались в 14 возрастных категориях. Международный статус турнира поддерживали национальные команды Польши, Литвы, Эстонии и Казахстана.

Одной из центральных игр стал товарищеский "Матч звезд", в котором принимали участие в том числе призер чемпионатов мира Ольга Артешина, главный тренер баскетбольного клуба "Самара" Игорь Грачев, олимпийский чемпион 1988 года Вальдемарас Хомичус. В качестве тренеров выступали олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко и заслуженный тренер СССР Сергей Зозулин.