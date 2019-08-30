Бывший футболист "Локомотива" Эмир Спахич попал в ДТП

ТАСС, 30 августа. Бывший защитник московского футбольного клуба "Локомотив" босниец Эмир Спахич получил тяжелые травмы в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от боснийского города Гацко. Отмечается, что 39-летний Спахич находится в стабильном состоянии и его жизнь вне опасности. В пятницу Спахича доставили на вертолете в Клинический центр Сараевского университета.

В России Спахич выступал за ярославский "Шинник", московские "Торпедо" и "Локомотив", в составе которого становился обладателем Кубка России, и махачкалинский "Анжи". Также футболист играл за французский "Монпелье", испанскую "Севилью" и немецкие "Байер" и "Гамбург". В составе сборной Боснии и Герцеговины он провел 94 матча, забив шесть голов. Защитник завершил игровую карьеру в 2017 году.