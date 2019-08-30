Гандболистки команды "Ростов-Дон" стали обладательницами Суперкубка России

ТАСС, 30 августа. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" переиграл "Ладу" (Тольятти) в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в УСК "Олимп" в Тольятти.

Матч завершился со счетом 29:22 в пользу "Ростов-Дона". Самой результативной гандболисткой матча стала Елена Михайличенко ("Лада"), отличившаяся восемь раз. В составе клуба "Ростов-Дон" семь мячей забросила Анна Вяхирева.

"Ростов-Дон" в прошлом году стал чемпионом страны и обладателем Кубка России, сделав третий "дубль" подряд.

Пятый раз подряд "Ростов-Дон" выиграл Суперкубок страны. Впервые матч за Суперкубок был сыгран в 2014 году, тогда звенигородская "Звезда" обыграла астраханский клуб "Динамо-Синара".