"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена" в присутствии 14728 зрителей.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесли школьники Матвей Бруяк и финалист программы "Лучше всех" Дмитрий Тулгаев, который победил в конкурсе футбольных знаний в преддверии 1 сентября.

Лучшим игроком встречи признан голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков. Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит матч следующего тура. Встречу пропустил защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, получивший повреждение в матче с московским "Спартаком", Комбаров провел пять сезонов в составе "Динамо".

"Крылья Советов" и "Динамо" встретились в 52-й раз в истории, 21 победа на счету футболистов московского клуба, 18 раз выигрывали самарские футболисты, еще 13 матчей завершилось вничью. В прошлом сезоне "Динамо" и "Крылья Советов" в очных встречах одержали домашние победы со счетом 1:0. "Крылья Советов" впервые сыграли вничью в текущем сезоне чемпионата России.

В турнирной таблице после восьми туров "Крылья Советов" располагаются на 12-м месте, имея в активе 7 очков, "Динамо" занимает 11-ю строчку с 9 очками. В девятом туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Краснодаром", "Динамо" примет "Уфу". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.