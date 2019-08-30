"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена" в присутствии 14728 зрителей.
Перед началом встречи символический удар по мячу нанесли школьники Матвей Бруяк и финалист программы "Лучше всех" Дмитрий Тулгаев, который победил в конкурсе футбольных знаний в преддверии 1 сентября.
Лучшим игроком встречи признан голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков. Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит матч следующего тура. Встречу пропустил защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, получивший повреждение в матче с московским "Спартаком", Комбаров провел пять сезонов в составе "Динамо".
"Крылья Советов" и "Динамо" встретились в 52-й раз в истории, 21 победа на счету футболистов московского клуба, 18 раз выигрывали самарские футболисты, еще 13 матчей завершилось вничью. В прошлом сезоне "Динамо" и "Крылья Советов" в очных встречах одержали домашние победы со счетом 1:0. "Крылья Советов" впервые сыграли вничью в текущем сезоне чемпионата России.
В турнирной таблице после восьми туров "Крылья Советов" располагаются на 12-м месте, имея в активе 7 очков, "Динамо" занимает 11-ю строчку с 9 очками. В девятом туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Краснодаром", "Динамо" примет "Уфу". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|2
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|3
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|12-10
|14
|4
|Локомотив
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Арсенал
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|8
|Урал
|7
|3
|1
|3
|12-14
|10
|9
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|5-5
|10
|10
|Уфа
|7
|3
|1
|3
|9-8
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|13
|Ахмат
|7
|2
|1
|4
|4-11
|7
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|7
|0
|3
|4
|2-10
|3
|16
|Оренбург
|7
|0
|2
|5
|7-13
|2