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Футбол в России

"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
Футболисты "Динамо" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Сергей Бобылев/ТАСС

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Самара-Арена" в присутствии 14728 зрителей.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесли школьники Матвей Бруяк и финалист программы "Лучше всех" Дмитрий Тулгаев, который победил в конкурсе футбольных знаний в преддверии 1 сентября.

Лучшим игроком встречи признан голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков. Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит матч следующего тура. Встречу пропустил защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, получивший повреждение в матче с московским "Спартаком", Комбаров провел пять сезонов в составе "Динамо".

"Крылья Советов" и "Динамо" встретились в 52-й раз в истории, 21 победа на счету футболистов московского клуба, 18 раз выигрывали самарские футболисты, еще 13 матчей завершилось вничью. В прошлом сезоне "Динамо" и "Крылья Советов" в очных встречах одержали домашние победы со счетом 1:0. "Крылья Советов" впервые сыграли вничью в текущем сезоне чемпионата России.

В турнирной таблице после восьми туров "Крылья Советов" располагаются на 12-м месте, имея в активе 7 очков, "Динамо" занимает 11-ю строчку с 9 очками. В девятом туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Краснодаром", "Динамо" примет "Уфу". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар742111-514
2Спартак742110-714
3Ростов742112-1014
4Локомотив742112-614
5Зенит74219-314
6ЦСКА74128-513
7Арсенал741210-813
8Урал731312-1410
9Рубин73135-510
10Уфа73139-810
11Динамо82336-69
12Крылья Советов821510-117
13Ахмат72144-117
14Тамбов71156-114
15Сочи70342-103
16Оренбург70257-132

 

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Российский футбол
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