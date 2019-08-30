Футболист Смоллинг на правах аренды перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Рому"

ТАСС, 30 августа. Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил о подписании арендного соглашения с английским защитником Крисом Смоллингом, права на которого принадлежат английскому "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Ромы".

Контракт с 29-летним защитником рассчитан на один сезон. Смоллинг будет выступать за новый клуб под шестым номером. Контракт Смоллинга с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Это прекрасная возможность для меня. Возможность попробовать себя в новом чемпионате в составе великой команды, которая ставит перед собой высокие цели. Это как раз то, что мне было нужно. Надеюсь, смогу помочь команде уже в самое ближайшее время, с нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым партнерам по команде", - сказал Смоллинг.

Смоллинг выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2010 года. Всего он провел за команду 323 матча во всех турнирах, забив в них 18 голов и отдав четыре передачи. Вместе с клубом он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Кубка футбольной лиги и Лиги Европы. Он также выступал за английские команды "Мейдстон" и "Фулхэм".

В составе сборной Англии он провел 31 матч, в которых забил один гол.