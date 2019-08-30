Хохлов считает, что футболистам "Динамо" не хватило точности в матче с "Крыльями Советов"

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов считает, что его футболистам в матче восьмого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" не хватило точности. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Динамо" со счетом 0:0.

"Не хватило точности в завершении. Прибавили в концовке игры, потому что хотели играть. "Крылья Советов" пытались действовать на контратаках, но нам нужно было сохранить баланс и пытаться забить гол", - сказал Хохлов.

Главный тренер самарского клуба Миодраг Божович доволен, что команде удалось сохранить ничью в концовке встречи. В компенсированное время "Динамо" получило возможность пробить опасный штрафной удар, но самарскую команду спас вратарь Сергей Рыжиков.

"Сегодня была равная игра. Было видно, что и мы, и "Динамо" хотим выиграть, были моменты у обеих команд, снова могли пропустить в концовке игры. Тренер не должен быть доволен ничьей, но, учитывая концовку матча, я доволен", - сказал Божович.

В турнирной таблице после восьми туров "Крылья Советов" располагаются на 12-м месте, имея в активе 7 очков, "Динамо" занимает 11-ю строчку с 9 очками. В девятом туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Краснодаром", "Динамо" примет "Уфу".