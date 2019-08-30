Нурмагомедов заявил, что благодаря своим победам популяризирует культуру Дагестана

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов популяризирует культуру Дагестана благодаря своей медийности. Об этом россиянин заявил во время телеконференции с журналистами.

"Я хочу показать миру дагестанскую культуру. Это очень важно для меня. Я и прозвище Орел взял, потому что это символ Дагестана. Я использую эту площадку, чтобы рассказать всем про нашу культуру", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби с американцем Дастином Порье.