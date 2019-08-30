Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу для игроков до 16 лет

ТАСС, 31 августа. Баскетболистки сборной России обыграли команду Литвы со счетом 73:66 в финальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 16 лет. Соревнования прошли в Скопье.

В матче за бронзовые награды турнира команда Испании обыграла баскетболисток из Франции со счетом 72:57.

На групповом этапе россиянки обыграли представительниц Венгрии, Италии и Финляндии и вышли в плей-офф с первого места в группе, в 1/8 финала российские спортсменки были сильнее команды Дании (95:47), в четвертьфинале - Латвии (65:63), в полуфинале - Испании (64:60).

Турнир проходит с 1976 года, сборная России в шестой раз стала победителем турнира, также на счету российских баскетболисток одна серебряная и две бронзовые награды, кроме того, сборная СССР побеждала на турнире восемь раз и один раз становилась бронзовым призером. Чаще всех на континентальном первенстве побеждала команда Испании - десять раз.