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ММА

Боец Нурмагомедов не собирается в ближайшее время завершать спортивную карьеру

Следующий поединок россиянин проведет против американца Порье 7 сентября в Абу-Даби
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Об этом россиянин заявил во время телеконференции с журналистами.

"Пока не собираюсь уходить. Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет не буду. Перед тем, как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать один", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет американец Дастин Порье.

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