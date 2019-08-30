Боец Нурмагомедов не собирается в ближайшее время завершать спортивную карьеру

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пока не собирается завершать профессиональную карьеру. Об этом россиянин заявил во время телеконференции с журналистами.

"Пока не собираюсь уходить. Да, я уже не очень молодой боец, мне осталось провести всего несколько поединков, ведь драться до 40 лет не буду. Перед тем, как задумаюсь о завершении карьеры, поговорю с командой, отцом. Такое решение не стану принимать один", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет американец Дастин Порье.