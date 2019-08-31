Недовольство болельщиков помогло теннисисту Медведеву победить в матче US Open

ТАСС, 31 августа. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что недовольные болельщики помогли ему победить в матче Открытого чемпионата США (US Open). Слова 23-летнего россиянина цитирует пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее в субботу Медведев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Болельщики на стадионе встретили победу россиянина неодобрительным гулом и свистом.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я выиграл благодаря вам. Энергии, которую вы дали мне, было достаточно для моей победы", - сказал Медведев, обращаясь к болельщикам.

В четвертом круге Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером.

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен дальше третьего раунда не проходил.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.