Базаревич: сборную Нигерии по баскетболу отличает талант и атлетизм

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почти все игроки сборной Нигерии, первого соперника сборной России по Кубку мира, входят в систему американского баскетбола - это говорит о таланте и атлетизме африканской команды. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер российской сборной Сергей Базаревич.

Кубок мира пройдет в Китае, турнир стартует 31 августа и завершится 15 сентября. Первый матч россияне проведут в субботу против команды Нигерии (начало - 11:30 мск).

"Нигерию отличают размеры и атлетизм команды. Если я не ошибаюсь, на прошлом чемпионате мира или Олимпиаде не было игроков, которые в Нигерии рождены. Почти все игроки находятся в системе американского баскетбола, кто-то задрафтован (выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации - прим. ТАСС), есть люди, которые давно играют в Национальной баскетбольной ассоциации. Это все свидетельства таланта, как будет с организацией - увидим", - сказал Базаревич.

На групповом этапе турнира россияне также встретятся со сборными Южной Кореи (2 сентября) и Аргентины (4 сентября).