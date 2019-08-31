СМИ: ЦСКА арендовал футболиста "Васко да Гама" Сантоса

ТАСС, 31 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА арендовал полузащитника бразильской команды "Васко да Гама" Лукаса Сантоса. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на бразильский портал Universo Online.

По информации источника, арендное соглашение рассчитано до декабря, затем московская команда сможет выкупить 20-летнего игрока. Отмечается, что ЦСКА заплатил за аренду 1 млн бразильских реалов (около €217 тыс).

ЦСКА ранее уже пытался приобрести полузащитника, однако стороны не достигли соглашения. Контракт Сантоса с "Васко да Гама" рассчитан до конца 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €50 тыс.

Сантос является воспитанником "Васко да Гама", он дебютировал за основную команду в 2018 году.