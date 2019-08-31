Петр Чех провел тренировку с английской хоккейной командой

ТАСС, 31 августа. Бывший голкипер футбольного клуба "Челси" Петр Чех провел полноценную тренировку в составе британской хоккейной команды "Гилфорд Флэймз". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

37-летний Чех выступил в качестве голкипера команды.

Чех в январе объявил о завершении спортивной карьеры. В июне он занял пост технического директора "Челси".

Вратарь выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год, сыграв 494 матча. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Летом 2015 года Чех перешел в "Арсенал", с которым завоевал Кубок Англии. Также голкипер выступал за чешские "Хмел" и "Спарту", французский "Ренн".

В составе сборной Чехии Чех дебютировал в 2002 году и сыграл 124 матча (рекорд). В 2004 году он выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы.

"Гилфорд Флэймз", основанный в 1992 году, с 2017 года играет в Британской элитной хоккейной лиге (главная британская профессиональная лига - прим. ТАСС).