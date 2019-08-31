Российские волейболисты взяли серебро на чемпионате мира среди игроков не старше 19 лет

ТУНИС, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России по волейболу потерпела в пятницу вечером поражение в финальном матче прошедшего в столице Туниса чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет. Противником российской сборной была команда Италии.

Матч завершился со счетом 3-1 (24:26, 25:21, 19:25, 18:25) в пользу итальянских спортсменов. Бронзовым призером стала команда Аргентины, сумевшая в игре за третье место победить сборную Египта.

Сборная России выступала в одной группе с командами Доминиканской Республики, Нигерии, США и Южной Кореи и вышла в плей-офф с первого места, в 1/8 финала российские волейболисты обыграли немцев (3-0), в 1/4 - иранцев (3-1), в полуфинале - аргентинцев (3-0).

Чемпионат мира проводится с 1989 года, сборная России три раза побеждала на турнире, по разу завоевывала серебро и бронзу. Сборная СССР дважды становилась серебряным призером первенства. Чаще всех на чемпионате побеждали бразильцы - шесть раз, также на их счету одна серебряная награда.