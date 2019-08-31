Игонин: "Зенит" может дойти до полуфинала Лиги чемпионов с нынешним составом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" способен со своим нынешним составом дойти до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Таким мнением с ТАСС поделился бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин.
В четверг состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. "Зенит" сыграет с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом" в группе G.
"Я не буду рассуждать, повезло "Зениту" с группой или нет, - сказал Игонин. - У руководства клуба есть четкая задача, я уверен, что там ставятся высокие цели. Конечно, было бы интереснее увидеть "Зенит" в группе с "Реалом" или "Ювентусом", но в Лиге чемпионов не бывает легких соперников, так что петербуржцам придется непросто".
"Учитывая нынешний состав и усиления "Зенита", клуб может дойти, аккуратно скажем, до полуфинала. Люди, работающие в "Зените", имеют мировые амбиции, и даже полуфинал для них, я думаю, не будет пределом", - заключил Игонин.
Первый матч группового этапа клуб из Санкт-Петербурга проведет 17 сентября в гостях против "Лиона". Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.