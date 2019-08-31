Тренер сборной по дзюдо: россияне будут биться за золото командного турнира ЧМ

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев выступит на чемпионате мира в Токио в составе сборной России в командном турнире, сборная поборется за золото чемпионата. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Хасанби Таов.

"За сборную в командном турнире выступят Евгений Прокопчук и Лечи Эдиев в весовой категории до 73 кг, Михаил Игольников и Хасан Халмурзаев в весе до 90 кг, Кирилл Денисов и Инал Тасоев в весе свыше 90 кг. Мы будем бороться за золото. Будем настраиваться к старту всей командой", - сказал Таов.

"На этом турнире нам не хватило Тамерлана Башаева и Михаила Игольникова, которые пропустили этот старт из-за травм. Игольников восстановился, но не на сто процентов, но он примет участие в командных соревнованиях чемпионата мира", - рассказал тренер.

Смешанные командные соревнования чемпионата мира пройдут в Токио 1 сентября, а через год турнир дебютируют в программе Олимпиады в Токио. 15 команд будут состязаться в весовых категориях до 73, до 90 и свыше 90 кг у мужчин, до 57, до 70 и свыше 70 кг у женщин.

Первую встречу команда России проведет со сборной спортсменов-беженцев, составленной Международной федерацией дзюдо. В следующем круге россияне могут встретиться с победителем противостояния Монголия - Китай.

Сборная России завоевала на турнире, проходящем на олимпийской арене "Ниппон будокан" в Токио, три медали - две серебряные, одну бронзовую. Халмурзаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, проиграл в третьем круге турнира.