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Мировой футбол

Бывший футболист сборной России Сычев подписал контракт с "Пюником"

Клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении
Дмитрий Сычев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Дмитрий Сычев
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском "Пюнике". Об этом 35-летний футболист сообщил в Instagram.

Подробности контракта не разглашаются. "Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры. Рад стать частью "Пюника" и благодарю свой новый клуб за доверие", - написал Сычев.

Сычев выступал за тамбовский и московский "Спартак", французский "Марсель", московский "Локомотив", белорусское "Динамо" (Минск), нижегородскую "Волгу", казахстанский "Окжетпес" и фарм-клуб "Локомотива" - "Казанку".

Сычев является победителем чемпионата России (2004), Кубка (2007) и Суперкубка (2005) России в составе "Локомотива", также на его счету бронзовые награды французского чемпионата. В составе российской сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

"Пюник", главным тренером которого является россиянин Александр Тарханов, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав после четырех матчей шесть очков.

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