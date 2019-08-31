Рахимич: ЦСКА понадобятся качественные усиления в случае выхода в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководству российского клуба ЦСКА следует приобрести нескольких футболистов в зимнее трансферное окно в случае выхода армейцев в плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Элвер Рахимич.

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Армейцы сыграют с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H.

"Я считаю, что ЦСКА является фаворитом своей группы, - сказал Рахимич. - Конечно, против армейцев будут играть чемпионы своих стран ("Лудогорец" и "Ференцварош" являются действующими победителями чемпионатов Болгарии и Венгрии соответственно - прим. ТАСС), "Эспаньол" может доставить неудобства абсолютно любому сопернику. Матчи в группе будут интересными и непростыми, но армейцы должны выходить в плей-офф, я думаю, что цель ЦСКА - пройти как можно дальше в турнире. К тому же, участие в плей-офф будет большой возможностью для молодых футболистов заявить о себе в Европе и получить незаменимый опыт".

Рахимич заявил, что красно-синим нужны будут новые футболисты, если команда сможет выйти из группы. "Любая команда требует усиления, чтобы повышать цели и достигать их. Я думаю, что ЦСКА понадобятся качественные усиления в зимнее трансферное окно, если клуб выйдет в плей-офф. Но я уверен, что руководство клуба уже думает об этом и имеет определенные представления на этот счет", - заключил бывший полузащитник ЦСКА.

Первый матч группового этапа подопечные Виктора Гончаренко проведут 19 сентября в гостях против "Лудогорца". Финал Лиги Европы пройдет 27 мая на стадионе в Гданьске (Польша).