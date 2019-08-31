Сборная России обыграла команду Нигерии в первом матче Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 31 августа. Мужская сборная России обыграла команду Нигерии со счетом 82:77 в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу. Встречи группы В проходят в китайском Ухане.

В другой встрече группы В сборная Аргентины сыграет против команды Южной Кореи позднее в субботу. Во втором туре россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи, а аргентинцы сыграют против нигерийцев, оба матча пройдут 2 сентября.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, тогда российские баскетболисты заняли седьмое место. Россияне никогда не выигрывали золото чемпионата мира (предыдущее название Кубка мира), наивысшим достижением является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще три раза завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзу (1963, 1970).