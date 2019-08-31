Тарпищев: негативная реакция публики тонизировала теннисиста Медведева в матче с Лопесом

Медведев победил Лопеса со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. В течение всего матча болельщики негативно реагировали на результативные действия 23-летнего россиянина, а победу спортсмена встретили гулом и свистом.

"Надо признаться, что соперник попался крайне неудобный для стиля Медведева: левша, рвет игру, здорово укорачивает. Плюс, Даня явно на фоне усталости, после последних турниров в США, - сказал Тарпищев. - В итоге, Медведев сумел победить в очень непростом матче, и эта победа с большим знаком плюс для Дани. Но и трибуны, несомненно, придавали тонус Медведеву в тяжелые моменты игры. Хотя, лучше бы такие неэтичные эпизоды на таких крупных турнирах не происходили".

В четвертом круге Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером, который отобрался в основную сетку через квалификацию.

Россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 19 августа Медведев впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Мастерс", выиграв в Цинциннати (штат Огайо, США), титул стал пятым в карьере. Высшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен дальше третьего раунда не проходил.