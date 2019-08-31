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Кубок мира по баскетболу

Базаревич: сборной России по баскетболу местами не хватало опыта в матче КМ с нигерийцами

В стартовом матче Кубка мира в Китае сборная России победила команду Нигерии со счетом 82:77
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что команде местами не хватало опыта в стартовом матче Кубка мира против нигерийцев. Об этом 54-летний специалист сказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ранее в субботу сборная России обыграла команду Нигерии со счетом 82:77 в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира. По ходу четвертой четверти сборная России уступала с разницей в шесть очков.

"Нельзя было обойтись без нервов, у Нигерии очень хорошая команда, нам местами не хватало опыта, мы делали ошибки. Но я рад, что команда проявила характер, мы верили в то, что можем победить и добились нужного результата", - сказал Базаревич.

Во втором туре россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи 2 сентября.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

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Кубок мира по баскетболу
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