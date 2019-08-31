Президент "Оренбурга" считает, что первая победа в сезоне снимет груз с игроков и тренеров

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Первая победа "Оренбурга" в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) важна для футболистов и тренерского штаба команды с точки зрения психологии. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Владимир Кияев.

"Оренбург" обыграл в гостях "Уфу" со счетом 2:1 в рамках восьмого тура чемпионата России. Главный арбитр встречи Игорь Панин удалил защитника клуба из столицы Башкортостана Александра Пуцко и его коллегу по амплуа из "Оренбурга" Виталия Шахова.

"Сегодня получилась очень напряженная и интересная игра, - сказал Кияев. - Было два заслуженных удаления, Шахов допустил детскую ошибку, что не свойственно для него, как футболиста высокого уровня. Отличный дебют получился у нашего вратаря Андрея Климовича (голкипер в пятницу перешел в "Оренбург" из солигорского "Шахтера" - прим. ТАСС), он сделал несколько великолепных сейвов".

"Это была долгожданная победа, которая очень долго назревала. Она снимет тот психологический груз, который лежал на футболистах и тренерах. Надеюсь, что сегодняшняя победа станет лишь одной из первых в сезоне", - добавил президент "Оренбурга".

"Оренбург" поднялся на 14-ю строчку в таблице РПЛ и набрал пять очков. В следующем туре 15 сентября команда проведет домашнюю встречу против казанского "Рубина".