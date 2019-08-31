Гомельский: Базаревич выиграл дуэль у тренера нигерийских баскетболистов на Кубке мира

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич выиграл тренерскую дуэль у наставника команды Нигерии Александера Нворы, за счет этого была одержана первая победа на Кубке мира. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер СССР, член Зала славы Международной федерации баскетбола Евгений Гомельский.

Мужская сборная России обыграла команду Нигерии со счетом 82:77 в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.

"Я доволен победой, и очень болею и переживаю персонально за Сергея Базаревича. Я верю в него как тренера, - сказал Гомельский. - Наша сборная показала характер, превзошла соперника в командный действиях, хотя индивидуально все нигерийцы сильнее наших. Тем не менее спасибо тренеру соперника, который при "+8" [в пользу нигерийцев] своими действиями вернул нам игру. Вообще хочу сказать, что тренерскую дуэль в этом матче выиграл наш тренер, он все делал правильно".

"Эйфории быть после победы не должно, но я хочу передать привет тем, кто хоронил нашу команду до старта и говорил, что никаких шансов у нее в Китае нет", - добавил Гомельский.

Во втором туре россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи, аргентинцы сыграют против нигерийцев, оба матча пройдут 2 сентября.