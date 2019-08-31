Карелия получит 1,5 млрд рублей на строительство новых спортивных объектов

"В ближайшие годы мы по нашей федеральной целевой программе, а также по нашему федеральному проекту "Спорт - норма жизни" предусматриваем определенные инвестиции. Это около 1,5 млрд рублей по всем программам: это и строительство футбольного манежа, и ледового комплекса, объекты массового спорта, строительство нескольких футбольных полей, площадок", - заявил министр.

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет финансовую поддержку Карелии в строительстве спортивной инфраструктуры в регионе на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Об этом в субботу во время рабочей поездки в Карелию сообщил журналистам руководитель федерального ведомства Павел Колобков.

Колобков отметил высокий уровень обеспеченности спортивными объектами жителей республики - 60 процентов, один из самых высоких показателей в стране. В рамках объезда спортивных комплексов и площадок Петрозаводска министр осмотрел как недавно построенные комплексы - центр спортивной гимнастики, крытый ледовый комплекс "Луми" - так и объекты с историей. Вместе с представителями власти Карелии Колобков обсудил планы модернизации спортивных объектов, а также сроки строительства новых.

"Я сегодня посмотрел зал гимнастики, биатлонный стадион, на котором в ближайшее время запланированы соревнования, который тоже нуждается в дополнительных инвестициях. Нужно делать реконструкцию зоны для стрельбы, чтобы можно было проводить международные соревнования. Но для [состязаний] регионального уровня он соответствует. Очень хороший объект, который тоже был построен с участием федерального бюджета", - рассказал Колобков.

Реконструкция главного стадиона

Министр спорта также осмотрел главный и самый большой стадион Карелии "Спартак" в Петрозаводске. Здесь проводят игры и тренировки футбольная команда республики, команда по американскому футболу, летом занимаются легкоатлеты. Вместимость стадиона - 14,5 тыс. человек, однако безопасна для зрителей только восточная трибуна на 3,5 тыс. мест. Мачты, козырек и коммуникации находятся в аварийном состоянии.

Вопрос возможного финансирования работ по реконструкции "Спартака" пока не решен. По словам министра спорта Карелии Алексея Ермашова, есть целый ряд юридических и организационных сложностей, которые в настоящий момент мешают подойти к этапу подготовки проекта ремонта стадиона. Рассматривается вариант, при котором над северной трибуной появится вантовый навес, козырек и мачты над западной трибуной заменят на современные аналоги.

"Сложное архитектурное решение, в рамках реконструкции можно сохранить существующий контур. Если речь пойдет о том, что это все сносится и возводится новый объект, то он будет очень сжат, учитывая русло реки, учитывая жилищные кварталы, которые здесь появляются. Это очень сложный технически и юридически вопрос. Сейчас, надо сказать прямо, у нас окончательного решения нет", - заявил Ермашов.

Министр спорта РФ напомнил, что в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 2022 году Карелия получит из федерального бюджета деньги на строительство крытого манежа, который возведут на месте запасного поля "Спартака". Таким образом возможность тренироваться в зимнее время получат легкоатлеты.

"Мы будем обсуждать с регионом перспективы развития этого стадиона. Конечно, он нуждается в серьезной реконструкции, может быть, даже развития этой территории, это базовый для Карелии стадион. Конечно, здесь нужно серьезно подумать, как решить все юридические, финансовые и организационные вопросы. Я надеюсь, вместе мы с регионом этот вопрос решим, но для начала нужен проект", - отметил Колобков.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.