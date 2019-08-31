Носов: сборной России по баскетболу по силам пробиться в плей-офф Кубка мира

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России имеет все шансы на выход в плей-офф Кубка мира по баскетболу в Китае. Такое мнение ТАСС в субботу высказал двукратный серебряный призер мировых первенств в составе российской команды Виталий Носов.

"Я очень рад, что мы хорошо начали, попали трехочковые, - сказал Носов. - Нигерийцы - очень атлетичная сборная, хорошо, что смогли сдержать их в самом начале. У нас хорошая тренерская команда, в которой нет слишком сильных индивидуально игроков, но Базаревич нашел пути и подобрал состав. Ситуацию в нашу сторону повернул трехочковый бросок Андрея Зубкова на последних секундах, а дальше пошли глупые ошибки у нигерийцев, ну и удача повернулась лицом к нам".

Перед стартом турнира сборная России из-за травм лишилась основных защитников Алексея Шведа, Дмитрия Хвостова, Ивана Ухова и Дмитрия Кулагина, а также центровых Тимофея Мозгова и Джоэла Боломбоя. "В этом наша сила - мы всегда играем как одна команда, бьемся за свою страну, каким бы состав ни был, - отметил Носов. - Мне очень понравился настрой ребят, самое главное, что они играют друг за друга, а лидер найдется. Конечно, нам не хватает звезд, но сборная будет биться, считаю, нам по силам отобраться в плей-офф, а дальше будет видно".

Кроме того, бывший центровой сборной считает, что успешное выступление на турнире поможет игрокам национальной команды с ментальной точки зрения. "Ребята в нашей сборной не являются лидерами в своих клубах, которым можно доверить решающий бросок, - сказал собеседник агентства. - Большинство из них получают по 10 минут игрового времени. За это лето они нарабатывают ощущение, что если не они, то кто?"

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.