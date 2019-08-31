"Сочи" одержал первую победу в чемпионате России по футболу, разгромив "Рубин"

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" обыграл казанский "Рубин" в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на стадионе "Центральный", завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе "Сочи" голы забили Ибрагим Цаллагов (22-я минута), Федор Кудряшов (52) и Александр Карапетян (90), которые стали первыми для футболистов в сезоне, а также за команду. Для 32-летнего Кудряшова этот гол стал вторым в чемпионатах России за 219 матчей, первый мяч он забил в 2016 году в ворота "Динамо" будучи игроком "Ростова". Оба игрока в прошлом сезоне выступали за "Рубин". Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.

"Сочи" одержал первую победу в чемпионате России. В предыдущих семи матчах команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.

В турнирной таблице "Сочи" поднялся на 14-ю строчку, набрав шесть очков. "Рубин" идет на девятом месте, имея в активе 10 очков.

В следующем туре "Сочи" в домашнем матче встретится с московским "Локомотивом" 15 сентября. В тот же день "Рубин" на выезде сыграет против "Оренбурга".