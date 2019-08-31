"Сочи" одержал первую победу в чемпионате России по футболу, разгромив "Рубин"

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" обыграл казанский "Рубин" в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на стадионе "Центральный", завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
В составе "Сочи" голы забили Ибрагим Цаллагов (22-я минута), Федор Кудряшов (52) и Александр Карапетян (90), которые стали первыми для футболистов в сезоне, а также за команду. Для 32-летнего Кудряшова этот гол стал вторым в чемпионатах России за 219 матчей, первый мяч он забил в 2016 году в ворота "Динамо" будучи игроком "Ростова". Оба игрока в прошлом сезоне выступали за "Рубин". Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.
"Сочи" одержал первую победу в чемпионате России. В предыдущих семи матчах команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.
В турнирной таблице "Сочи" поднялся на 14-ю строчку, набрав шесть очков. "Рубин" идет на девятом месте, имея в активе 10 очков.
В следующем туре "Сочи" в домашнем матче встретится с московским "Локомотивом" 15 сентября. В тот же день "Рубин" на выезде сыграет против "Оренбурга".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|2
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|3
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|12-10
|14
|4
|Локомотив
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Арсенал
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|8
|Урал
|7
|3
|1
|3
|12-14
|10
|9
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|5-8
|10
|10
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|13
|Ахмат
|7
|2
|1
|4
|4-11
|7
|14
|Сочи
|8
|1
|3
|4
|5-10
|6
|15
|Оренбург
|8
|1
|2
|5
|9-14
|5
|16
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4