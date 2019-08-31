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Футбол в России

"Сочи" одержал первую победу в чемпионате России по футболу, разгромив "Рубин"

Встреча завершилась гостевой победой "Сочи" со счетом 3:0
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин Денис Тырин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин
© Денис Тырин/ТАСС

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" обыграл казанский "Рубин" в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на стадионе "Центральный", завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе "Сочи" голы забили Ибрагим Цаллагов (22-я минута), Федор Кудряшов (52) и Александр Карапетян (90), которые стали первыми для футболистов в сезоне, а также за команду. Для 32-летнего Кудряшова этот гол стал вторым в чемпионатах России за 219 матчей, первый мяч он забил в 2016 году в ворота "Динамо" будучи игроком "Ростова". Оба игрока в прошлом сезоне выступали за "Рубин". Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.

"Сочи" одержал первую победу в чемпионате России. В предыдущих семи матчах команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью.

В турнирной таблице "Сочи" поднялся на 14-ю строчку, набрав шесть очков. "Рубин" идет на девятом месте, имея в активе 10 очков.

В следующем туре "Сочи" в домашнем матче встретится с московским "Локомотивом" 15 сентября. В тот же день "Рубин" на выезде сыграет против "Оренбурга".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар742111-514
2Спартак742110-714
3Ростов742112-1014
4Локомотив742112-614
5Зенит74219-314
6ЦСКА74128-513
7Арсенал741210-813
8Урал731312-1410
9Рубин83145-810
10Уфа831410-1010
11Динамо82336-69
12Крылья Советов821510-117
13Ахмат72144-117
14Сочи81345-106
15Оренбург81259-145
16Тамбов71156-114

 

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