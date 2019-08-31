Дэвид Блатт поздравил сборную России с успешным стартом на Кубке мира по баскетболу

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил команду Сергея Базаревича с успешным стартом на Кубке мира по баскетболу в Китае.

"У меня [во время матча сборной России] была тренировка. Но я следил, как развиваются события, - сказал Блатт в беседе с ТАСС. - Поздравляю сборную России с победой. Я очень счастлив".

Мужская сборная России обыграла команду Нигерии со счетом 82:77 в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира.

Во втором туре россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи 2 сентября.