Новолодская и Ошуркова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по велошоссе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина и Мария Новолодская включены в состав сборной России на чемпионат мира по велогонкам на шоссе в британском Харрогейте. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

Полностью состав сборной России станет известен позднее.

"В стартовый состав женской команды вошли Новолодская, Чурсина и Ошуркова", - сказал Абрамян.

Новолодская является бронзовыми призером Европейских игр 2019 года в Минске, а также серебряным призером первенства Европы - 2019. Чурсина завоевала серебряную (групповая гонка) и бронзовую (индивидуальная) медали на первенстве России нынешнего года, Ошуркова входила в состав российской команды на чемпионат Европы, который прошел в августе, но не смогла попасть на пьедестал.

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе пройдет с 22 по 29 сентября.