{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Новолодская и Ошуркова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по велошоссе

Турнир пройдет с 22 по 29 сентября в британском Харрогейте

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина и Мария Новолодская включены в состав сборной России на чемпионат мира по велогонкам на шоссе в британском Харрогейте. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

Полностью состав сборной России станет известен позднее.

"В стартовый состав женской команды вошли Новолодская, Чурсина и Ошуркова", - сказал Абрамян.

Новолодская является бронзовыми призером Европейских игр 2019 года в Минске, а также серебряным призером первенства Европы - 2019. Чурсина завоевала серебряную (групповая гонка) и бронзовую (индивидуальная) медали на первенстве России нынешнего года, Ошуркова входила в состав российской команды на чемпионат Европы, который прошел в августе, но не смогла попасть на пьедестал.

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе пройдет с 22 по 29 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Формула-1
Леклер выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 18-е место
Читать полностью