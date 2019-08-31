Сборная Испании обыграла команду Туниса в матче Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 31 августа. Мужская сборная Испании победила команду Туниса в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу. Встречи группы С проходят в китайском Гуанчжоу.

Игра завершилась со счетом 101:62. В другом матче группы команда Пуэрто-Рико оказалась сильнее сборной Ирана (83:81). В матчах группы А, которые проходят в Пекине, поляки обыграли венесуэльцев (88:69), команда Китая - сборную Кот-д'Ивуара (70:55). В группе D, игры которой проходят в Фошане, сербские баскетболисты разгромили представителей Анголы (105:59), итальянцы оказались сильнее филиппинцев (108:62).

В воскресенье свои первые матчи проведут сборные Турции, Японии, США и Чехии (группа E, Шанхай), команды Греции, Новой Зеландии, Бразилии и Черногории (группа F, Нанкин), баскетболисты из Доминиканской Республики, Франции, Германии и Иордании (группа G, Шэньчжэнь) и представители Канады, Сенегала, Литвы и Австралии (группа H, Дунгуань).

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.