Сборная Аргентины одержала победу над командой Южной Кореи в матче КМ по баскетболу

ТАСС, 31 августа. Мужская сборная Аргентины обыграла команду Южной Кореи со счетом 95:69 в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу. Встречи группы В проходят в китайском Ухане.

Ранее сборная России победила команду Нигерии в матче группы B со счетом 82:77.

После первого тура сборные России и Аргентины набрали по два очка. У нигерийских и южнокорейских баскетболистов по одному очку. Во втором туре сборная Аргентины сыграет против команды Нигерии, россияне встретятся с представителями Южной Кореи, оба матча пройдут 2 сентября.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная Аргентины в 14-й раз принимает участие в мировом первенстве, команда один раз становилась победителем турнира (1950) и один раз выигрывала серебряные медали (2002). Сборная Южной Кореи в восьмой раз принимает участие в турнире, лучшим достижением команды является 11-е место (1970).