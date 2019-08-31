Гендиректор ФК "Сочи": в матче с "Рубином" удалось решить проблему реализации моментов

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты "Сочи" добились первой победы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ), потому что команде удалось решить проблему плохой реализации моментов. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

В субботу подопечные Александра Точилина добились крупной гостевой победы над казанским "Рубином" (3:0) в рамках восьмого тура чемпионата России.

"Мы понимали, что победа рано или поздно настанет, - сказал Рубашко. - У нас было много моментов в предыдущих встречах, которые мы никак не могли реализовать. В матче против "Рубина" нам удалось наконец-то решить эту проблему. Игроки стали более четко выполнять установки главного тренера, партнеры начали слышать друг друга, видно, что футболисты работают на результат и не опускают руки".

Рубашко назвал еще несколько причин, из-за которых "Сочи" не мог добиться победного результата в текущем сезоне. "От части проблемы были из-за несыгранности новичков. Где-то свою роль сыграла усталость, невезение, судейство отчасти нам подпортило ситуацию", - добавил генеральный директор "Сочи".

Клуб из Сочи поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице и набрал шесть очков. В следующем туре 15 сентября "Сочи" примет столичный "Локомотив".