Итудис: сборная России по баскетболу будет бороться в каждом матче КМ, несмотря на потери

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу будет бороться до конца в каждом матче Кубка мира, несмотря на потери в составе. Об этом ТАСС заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Мужская сборная России обыграла команду Нигерии со счетом 82:77 в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.

"Я слежу за чемпионатом мира, насколько мне позволяют дела в клубе. Пока я не смог определиться с прогнозами - слишком много потерь у сборных, в том числе России, - сказал Итудис. - У сборной России совершенно новый стартовой состав, но команда будет бороться до конца в каждом матче турнира".

"Испания, Сербия, Австралия обладают сильными составами. У сборной Греции - очень сильная команда. Ну и сборная США - это всегда сила", - добавил греческий тренер ЦСКА.

Кубок мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.