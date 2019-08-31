Леклер выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Бельгии

ТАСС, 31 августа. Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг 21-летний пилот проехал за 1 минуту 42,519 секунды, он завоевал третью поул-позицию в сезоне (и в карьере). Второе место занял его партнер по команде немец Себастьян Феттель (+0,748), третье - британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (+0,763). Во время третьей практики, предшествовавшей квалификации, Хэмилтон вылетел с трассы и врезался в отбойники, сам гонщик не пострадал, его болид был эвакуирован при помощи специальной техники.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент квалификации, заняв 18-е место. Его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 16-е время. В летнюю паузу между Гран-при Венгрии и Гран-при Бельгии "Ред Булл" и "Торо Россо" произвели обмен пилотами - таец Александер Албон стал пилотом главной команды австрийского концерна, француз Пьер Гасли был отправлен в "Торо Россо", данное решение будет в силе до конца сезона.

Гонка Гран-при Бельгии пройдет 1 сентября.