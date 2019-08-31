Рябинский: Поветкин еще может претендовать на титул чемпиона мира

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин еще может побороться за титул чемпиона мира. Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Поветкин проведет поединок с британцем Хьюи Фьюри в субботу. Бой из 12 раундов состоится в Лондоне на арене О2, на кону будет стоять пояс интернационального чемпиона WBA.

"Фьюри - опасный парень, многие его недооценивают, - сказал Рябинский. - Это плотный и хороший оппонент, для Саши такой и нужен. Я бы сказал, что возможности (побороться за титул чемпиона мира) еще есть, будем стараться к нему подойти. Саша способен провести несколько боев на хорошем уровне".

В сентябре прошлого года российский боксер проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за три чемпионских титула. После этого он перенес операцию на обоих локтях, а дата его следующего боя несколько раз переносилась. "Саша после операции на локтях находится в хорошей форме, он говорит, что более свободно себя чувствует, у него лучше летят комбинации", - отметил Рябинский.

На счету 39-летнего россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. На счету 24-летнего Фьюри 23 победы (13 нокаутом) и два поражения.