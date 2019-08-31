СМИ: Мустасан вернулся на пост и. о. главы Международной ассоциации бокса

ТАСС, 31 августа. Марокканец Мохаммед Мустасан принял решение вернуться на пост исполняющего обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает портал Inside the Games.

6 апреля Inside the Games сообщил, что Мустасан подал в отставку с поста исполняющего обязанности президента AIBA, он занимал эту должность с 23 марта. Ранее пост главы AIBA покинул Гафур Рахимов из Узбекистана.

Исполком AIBA проходит в Стамбуле в субботу. По информации источника, Мустасан получил поддержку исполкома. Также по итогам голосования исполкома AIBA был отстранен от должности исполнительный директор организации Том Вирджетс.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября 2018 года на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом организации на постоянной основе. В марте 2019 года Рахимов покинул пост президента AIBA.