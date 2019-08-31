Немец Арндт выиграл восьмой этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 31 августа. Немецкий велогонщик Никиас Арндт из команды Team Sunweb одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по холмистой местности стартовал в Вальсе и финишировал в Игуаладе.

Арндт преодолел дистанцию протяженностью 166,9 км за 3 часа 50 минут 48 секунд. Вторым финишировал испанец Александр Аранбуру Деба из команды Caja Rural - Seguros RGA, третьим - бельгиец Тош Ван дер Санде (Lotto Soudal), которые уступили немцу в финишном створе. Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 100-е место (+9.24), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 113-е (+9.24), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 134-е (+13.16).

В общем зачете лидером стал француз Николя Эде (Cofidis, 32:16.24), вторым идет бельгиец Дилан Тёнс из команды Bahrain-Мerida (+2.21), третьим - колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, +3.01). Кочетков занимает 76-е место (+43.59), Чернецкий - 84-е (+49.07), Кузнецов - 136-е (+1:18.08).

Девятый этап "Вуэльты" пройдет по горной местности в воскресенье от Андорры-ла-Вельи до Энкампа, его протяженность составит 94,4 км.

Испанская "Вуэльта" проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.