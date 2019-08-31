Семин: футболисты "Локомотива" допустили много нелепых ошибок в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" допустили большое количество нелепых ошибок в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Такое мнение в эфире телеканала "Матч Премьер" высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В субботу "Локомотив" потерпел домашнее поражение от "Ростова" со счетом 1:2. На 30-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук, вместо него вышел новичок команды Жоау Мариу.

"Локомотив" сегодня допустил много нелепых ошибок, и за это нас заслуженно наказали. Не надо валить все на неудачу в этом матче, мы сами виноваты в своем поражении. Вынужденная замена идет лишь в комплексе с теми ошибками, которые мы сегодня допустили", - сказал Семин.

"Ростов" возглавил турнирную таблицу, имея в активе 17 очков после восьми проведенных встреч. "Локомотив" набрал 14 очков и занимает четвертое место. В девятом туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Сочи", "Ростов" дома примет грозненский "Ахмат". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.