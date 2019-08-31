Тренер "Ростова" Карпин назвал игру с "Локомотивом" матчем неиспользованных возможностей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Встреча в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами московского "Локомотива" и "Ростова" стала матчем неиспользованных возможностей для обеих команд. Такое мнение выразил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Встреча "Локомотив" - "Ростов" прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 1:2. В добавленное ко второму тайму время полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук бил в покинутые вратарем ворота, мяч дважды попал в тело защитника гостей Евгения Чернова.

"И у "Локомотива были моменты, и у нас, на пять голов были моменты. Повезло, что пробили в Чернова. Думаю, что это был матч неиспользованных возможностей с двух сторон", - сказал Карпин.

"Ростов" возглавил турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 17 очков после восьми проведенных встреч. В девятом туре "Ростов" дома примет грозненский "Ахмат". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.