Гилерме: "Локомотиву" не повезло в матче РПЛ против "Ростова"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московскому "Локомотиву" не хватило везения в матче восьмого тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Об этом после матча журналистам заявил вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме.

В субботу "Локомотив" потерпел домашнее поражение от "Ростова" со счетом 1:2.

"Было сложно, потому что играли дома, считаю, что нам сегодня не повезло, у нас было много моментов, которые не реализовали, вопросов к нашей игре и к желанию ее выиграть нет. Мы могли даже выиграть, но такие дни бывают. Нужно поднять голову и идти дальше, у нас есть потенциал, чтобы занять первое или второе место. В моменте со вторым голом всем показалось, что был офсайд, это бывает, я в какую-то секунду потерял внимание", - заявил Гилерме.

После восьми туров "Локомотив" набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Сочи". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.