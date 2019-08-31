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Футбол в России

Шомуродов: победа над "Локомотивом" является плодом командной работы "Ростова"

По словам форварда, против "Локомотива" было тяжело играть
Элдор Шомуродов (слева) Михаил Александров/ТАСС
Описание
Элдор Шомуродов (слева)
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" обыграли московский "Локомотив" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря слаженной командной работе. Об этом после матча журналистам заявил нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов.

В субботу "Ростов" в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Шомуродов отметился дублем.

"Наша победа - это результат командной работы: первый гол отрабатывали на тренировках, это наигранная комбинация, а в моменте со вторым голом мяч отскочил ко мне. Против "Локомотива" было тяжело играть, особенно первые 30 минут, но затем мы уже начали показывать свою игру", - сказал Шомуродов.

В добавленное ко второму тайму время нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич бил в покинутые вратарем ворота, мяч попал в тело защитника гостей Евгения Чернова. "Конечно, в моменте выноса Чернова мяча из ворот нам чуть повезло", - признался Шомуродов.

"Ростов" возглавил турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 17 очков после восьми проведенных встреч. В девятом туре "Ростов" дома примет грозненский "Ахмат". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

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