Гилерме: новичку "Локомотива" Жоау Мариу нужно время для адаптации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Португальский футболист Жоау Мариу должен еще пройти адаптацию, чтобы показывать необходимый уровень игры в московском "Локомотиве". Таким мнением с журналистами поделился вратарь железнодорожников Маринато Гилерме.

В субботу "Локомотив" дома уступил "Ростову" со счетом 1:2 в матче восьмого тура чемпионата России. 26-летний Мариу, перешедший в столичный клуб на правах аренды из итальянского "Интера", дебютировал за новую команду и отметился голевым пасом на Антона Миранчука.

"Мы приняли Жоау Мариу как любого нового игрока, мы всегда поддерживаем новичков, они все важны для нас. Первая игра, это сложно, он пришел в команду два дня назад и вышел на матч даже не размявшись, нужно адаптироваться. В первом тайме у него не очень шло, а во втором тайме он обрел уверенность и показывал, на что способен", - заявил Гилерме.

Жоау Мариу, помимо "Интера", ранее выступал за португальский "Спортинг" и английский "Вест Хэм". В составе сборной Португалии он сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, стал чемпионом Европы 2016 года.

После восьми туров "Локомотив" набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Сочи". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.