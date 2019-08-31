"Крымтеплица" разгромила "Инкомспорт" в третьем туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. "Крымтеплица" в выездном матче в Ялте разгромила местный "Инкомспорт" со счетом 5:0 в третьем туре чемпионата Крыма по футболу.

Мячи на счету Владимира Сычевого (8, 16 и 48-я минуты), Артура Новотрясова (35) и Павла Васильева (90).

Также в туре состоялись матчи "Евпатория" - "Кызылташ" - 1:0, "ТСК-Таврия" - "Океан" - 2:0, "Севастополь" - "Фаворит-ВД Кафа" - 3:0.

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".