Урок перед Днем знаний. "Локомотив" проиграл "Ростову" в матче Российской премьер-лиги

Начало встречи удалось больше хозяевам, которые чаще владели мячом и острее проводили свои атаки. Ростовчане сконцентрировались на плотной обороне и не давали много пространства лидерам соперника - Алексею и Антону Миранчукам. Травма Алексея, полученная им на 29-й минуте матча, пагубно сказалась на игре железнодорожников. На замену Миранчуку вышел португальский новичок Жоау Мариу, который провел в расположении новой команды всего пару дней, и по его действиям была заметна некоторая неготовность к матчу.

Предматчевые мероприятия, устроенные "Локомотивом" на площади перед "РЖД-Ареной", были посвящены приближающемуся празднику - Дню знаний. Дети и школьники получили на эту игру бесплатные билеты, а также могли принять участие в различного рода активностях и побывать на выступлении группы "Нервы". Тепло болельщики встретили оригинальную идею с объявлением состава "Локомотива" - имена футболистов назвала внучка главного тренера красно-зеленых Юрия Семина Мария, а на табло появились детские фотографии игроков. Наконец, старт встрече дал школьный звонок.

"Первая игра, это сложно, он пришел в команду два дня назад и вышел на матч даже не размявшись, нужно адаптироваться. В первом тайме у него не очень шло, а во втором тайме он обрел уверенность и показывал, на что способен", - заявил журналистам после игры вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме.

Разобщенностью действий соперника воспользовался "Ростов" - Элдор Шомуродов здорово реализовал свои моменты, сделал счет 2:0 и с семью голами вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ.

"Наша победа - это результат командной работы: первый гол отрабатывали на тренировках, это наигранная комбинация, а в моменте со вторым мяч отскочил ко мне. Против "Локомотива" было тяжело играть, особенно первые 30 минут, но затем мы уже начали показывать свою игру", - отметил Шомуродов.

Наказание за нелепые ошибки

Ближе к концу встречи "Локомотив" устроил навал на ворота "Ростова" при участии вышедшего на замену Луки Джорджевича. Активная игра и прессинг принесли свои плоды - Мариу с помощью дриблинга ушел от Романа Еременко, адресовал мяч Антону Миранчуку, который отправил его в ближний угол ворот Егора Бабурина - 1:2. А в самой концовке игры Джорджевич упустил стопроцентную возможность сравнять счет, после того, как попал мячом в защитника ростовчан Евгения Чернова, а не в покинутые вратарем ворота.

"Локомотив" сегодня допустил много нелепых ошибок, и за это нас заслуженно наказали. Не надо валить все на неудачу в этом матче, мы сами виноваты в своем поражении. Вынужденная замена идет лишь в комплексе с теми ошибками, которые мы сегодня допустили", - сказал Семин.

"И у "Локомотива были моменты, и у нас, на пять голов были моменты. Повезло, что пробили в Чернова. Думаю, что это был матч неиспользованных возможностей с двух сторон", - подчеркнул в свою очередь главный тренер гостей Валерий Карпин.

Помимо проигрыша, расстройства "Локомотиву" добавляет и травма Алексея Миранчука. По сообщению пресс-службы железнодорожников, 23-летний полузащитник получил травму задней поверхности бедра, он рискует пропустить матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).

"Ростов" возглавил турнирную таблицу, имея в активе 17 очков после восьми проведенных встреч. "Локомотив" набрал 14 очков и занимает четвертое место. В девятом туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Сочи", "Ростов" дома примет грозненский "Ахмат". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.