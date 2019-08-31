"Ахмат" сыграл вничью с "Тамбовом" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Тамбова" отличился Максим Осипенко (6-я минута). Для него забитый мяч стал дебютным в РПЛ. У хозяев гол забил Бернард Бериша (90), который вышел на замену на 54-й минуте вместо Дамиана Шиманьского.

Лучшим игроком матча был признан Бериша. Команды встречались впервые в истории. "Ахмат" продлил серию без побед в премьер-лиге до четырех встреч (две ничьи, два поражения).

В турнирной таблице после восьми сыгранных матчей "Тамбов" занимает 16-е место, набрав пять очков. "Ахмат" расположился на 12-м месте, имея в активе восемь очков.

В девятом туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом", "Тамбов" дома примет московский ЦСКА. Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.