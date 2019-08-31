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Футбол в России

"Ахмат" сыграл вничью с "Тамбовом" в матче чемпионата России по футболу

Грозненский клуб сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время
Бернард Бериша Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Бернард Бериша
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Тамбова" отличился Максим Осипенко (6-я минута). Для него забитый мяч стал дебютным в РПЛ. У хозяев гол забил Бернард Бериша (90), который вышел на замену на 54-й минуте вместо Дамиана Шиманьского.

Лучшим игроком матча был признан Бериша. Команды встречались впервые в истории. "Ахмат" продлил серию без побед в премьер-лиге до четырех встреч (две ничьи, два поражения).

В турнирной таблице после восьми сыгранных матчей "Тамбов" занимает 16-е место, набрав пять очков. "Ахмат" расположился на 12-м месте, имея в активе восемь очков.

В девятом туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом", "Тамбов" дома примет московский ЦСКА. Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Ростов852114-1117
2Краснодар742111-514
3Спартак742110-714
4Локомотив842213-814
5Зенит74219-314
6ЦСКА74128-513
7Арсенал741210-813
8Урал731312-1410
9Рубин83145-810
10Уфа831410-1010
11Динамо82336-69
12Ахмат82245-128
13Крылья Советов821510-117
14Сочи81345-106
15Оренбург81259-145
16Тамбов81257-125

 

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