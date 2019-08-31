"Ахмат" сыграл вничью с "Тамбовом" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 1:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".
В составе "Тамбова" отличился Максим Осипенко (6-я минута). Для него забитый мяч стал дебютным в РПЛ. У хозяев гол забил Бернард Бериша (90), который вышел на замену на 54-й минуте вместо Дамиана Шиманьского.
Лучшим игроком матча был признан Бериша. Команды встречались впервые в истории. "Ахмат" продлил серию без побед в премьер-лиге до четырех встреч (две ничьи, два поражения).
В турнирной таблице после восьми сыгранных матчей "Тамбов" занимает 16-е место, набрав пять очков. "Ахмат" расположился на 12-м месте, имея в активе восемь очков.
В девятом туре "Ахмат" на выезде сыграет с "Ростовом", "Тамбов" дома примет московский ЦСКА. Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|2
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|4
|Локомотив
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Арсенал
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|8
|Урал
|7
|3
|1
|3
|12-14
|10
|9
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|5-8
|10
|10
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|14
|Сочи
|8
|1
|3
|4
|5-10
|6
|15
|Оренбург
|8
|1
|2
|5
|9-14
|5
|16
|Тамбов
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5