Эмблема ЧМ-2022 по футболу будет представлена 3 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года появится на зданиях по всему миру, в том числе и в Москве, 3 сентября. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах.

"Официальная эмблема чемпионата мира в Катаре 2022 года будет представлена в цифровом формате на всех платформах Высшего комитета по проектам и наследию и ФИФА, а также на гигантских экранах и знаковых зданиях по всему миру во вторник в 20:22 по дохийскому времени ", - сообщили в оргкомитете.

Для представления эмблемы в Катаре были выбраны четыре места, включая визитные карточки Дохи - гостиницы "Шератон" и "Торш". В то же самое время эмблема будет представлена в Москве на доме №2 на Новом Арбате в 20:22 (время в Дохе совпадает с московским временем), Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне, в центре Мадрида, на Арке мира в Милане.

Представление эмблемы чемпионата мира также запланировано в Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Южной Африки, Южной Кореи, Мумбаи (Индия) и Турции. В арабском мире в это же время ее смогут увидеть жители Ливана, Кувейта, Омана, Иордании, Ирака, Туниса, Алжира и Марокко.