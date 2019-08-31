Футболист Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука

ТАСС, 31 августа. Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В субботу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Ростовом" (1:2) травму задней поверхности бедра получил полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук, который ранее был вызван в национальную сборную. Сроки его восстановления определятся после углубленного медицинского обследования.