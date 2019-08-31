Футболист Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука

ТАСС, 31 августа. Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В субботу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Ростовом" (1:2) травму задней поверхности бедра получил полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук, который ранее был вызван в национальную сборную. Сроки его восстановления определятся после углубленного медицинского обследования.
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в @TeamRussia для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном. В то же время игрок «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет помочь команде в этих играх из-за травмы, полученной в субботнем матче с ФК «Ростов». pic.twitter.com/qWngJC2tIj— Сборная России (@TeamRussia) August 31, 2019
29-летний Камболов в текущем сезоне провел за "Краснодар" 10 матчей, в том числе три встречи в квалификации Лиги чемпионов, полузащитник стал автором одной голевой передачи. За сборную России в его активе шесть матчей.
Сборная России сыграет с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде. В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой - Шотландии (6), на пятой - Кипра (3), на шестой - Сан-Марино (0).