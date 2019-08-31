Хоккейный клуб "Локо" в третий раз выиграл Кубок мира среди молодежных команд

ТАСС, 31 августа. Ярославский клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Локо" обыграл канадскую "Альберту" со счетом 3:0 в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене "Шайба".
Шайбы в матче забросили Григорий Денисенко (15-я и 56-я минуты) и Никита Аноховский (38).
Ранее в субботу в матче за бронзовые награды турнира финский "Кярпят" со счетом 7:4 обыграл австрийский "Ред Булл". В четверг прошли матчи за пятое и седьмое места, в поединке за пятое место сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) победила шведский "Модо" со счетом 3:2, за седьмое место чешский "Оцеларжи" победил в овертайме швейцарский "Давос" (2:1).
Кубок мира «Сириус» 2019 ПОДНЯТЬ!!!#JCWC2019 pic.twitter.com/qxzbNHXL7e— МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) August 31, 2019
Кубок мира по хоккею среди молодежных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир - девятый по счету. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу - команды из Швеции и Канады. "Локо" в третий раз стал победителем турнира, ранее хоккеисты ярославского клуба побеждали в 2016 и 2018 году.