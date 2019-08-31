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Летние неолимпийские виды спорта

Шахматист Непомнящий поднялся на пятое место в рейтинге FIDE

Лидирует норвежец Магнус Карлсен
Ян Непомнящий Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Россиянин Ян Непомнящий поднялся с седьмой на пятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в субботу.

На счету Непомнящего 2776 очка. Россиянин Сергей Карякин поднялся с 17-го на 12-е место (2760), Александр Грищук опустился с 11-го на 13-е место (2759), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, занимает 16-е место (2753), Владислав Артемьев опустился с 13-го на 18-е место (2746).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2876), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2812), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2811).

Теги
Карлсен, МагнусЛетние неолимпийские виды спорта
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