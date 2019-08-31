Шахматист Непомнящий поднялся на пятое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 августа. Россиянин Ян Непомнящий поднялся с седьмой на пятую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в субботу.

На счету Непомнящего 2776 очка. Россиянин Сергей Карякин поднялся с 17-го на 12-е место (2760), Александр Грищук опустился с 11-го на 13-е место (2759), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, занимает 16-е место (2753), Владислав Артемьев опустился с 13-го на 18-е место (2746).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2876), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2812), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2811).