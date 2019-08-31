Дортмундская "Боруссия" проиграла дебютанту чемпионата Германии по футболу "Униону"

ТАСС, 31 августа. Дортмундская "Боруссия" со счетом 1:3 проиграла берлинскому "Униону" в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

В составе "Униона" голы забили Мариус Бюльтер (22-я и 50-я минуты) и Себастьян Андерссон (75). У "Боруссии" отличился Пако Алькасер (25). "Унион" впервые в своей истории принимает участие в высшем дивизионе чемпионата Германии и одержал первую победу.

"Боруссия" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав шесть очков после трех туров. "Унион" идет десятым, имея в активе четыре очка. Лидирует в таблице соперник петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лейпциг" (девять очков).

В следующем матче "Боруссия" сыграет на домашнем поле против леверкузенского "Байера" - соперника московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. "Унион" дома встретится с "Вердером". Обе встречи пройдут 14 сентября.