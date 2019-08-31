Исхакова: организация Кубка президента по гребле на байдарках и каноэ была на высоте

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кубок президента по гребле на байдарках и каноэ был организован на высоком уровне. Об этом ТАСС в субботу рассказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Турнир прошел в Москве 30-31 августа. 30 августа спортсмены соревновались на гребном канале в Крылатском, на следующий день соревнования переместились на Пушкинскую набережную Парка Горького.

В турнире приняли участие каноисты, байдарочники, параканоисты, также прошли гонки на лодках "Дракон", соревнования по гребле на доске стоя и игре кануполо. По регламенту турнира, в одном экипаже могли выступать спортсмены из разных стран.

"Все прошло здорово, со зрителями проблем не было. Во время второго дня соревнований, в Парке Горького, болельщики наблюдали за турниром и с мостов. Была организована большая развлекательная программа, но главное - не подвела погода. Награждение победителей проводили олимпийские чемпионы, в их числе - Максим Опалев, Нина Трофимова, Александр Костоглод", - рассказала Исхакова.

"Иностранные спортсмены остались очень довольны организацией, они каждый год отмечают ее высокий уровень и с удовольствием приезжают снова на протяжение многих лет. В этом году мы впервые за несколько лет проводили соревнования на Москва-реке. Но все было организовано на высоте, всем очень понравилось", - добавила собеседница ТАСС.